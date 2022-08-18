Войти
Известия.ru

МО показало кадры работы специалистов мобильного радиокомплекса ЗВО

899
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Минобороны России 17 августа показало кадры боевой работы специалистов мобильного радиокомплекса Западного военного округа (ЗВО), выполняющих задачи по ретрансляции радиосигналов для населения освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.


Отмечается, что бронеавтомобиль «Тигр» встает на опушке леса, чтобы быть менее заметным для разведки противника. В этот момент экипаж приступает к развертыванию.

Мобильный радиокомплекс будет услышан в радиусе 15 км. В эфире радио «Жизнь» — популярная музыка, актуальные новости и подробные инструкции по выживанию, которые адресованы бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Радио жизнь, инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно», — говорится в эфире радиостанции.

По словам связистов, украинские военные могут узнать информацию о том, почему сложить оружие — это правильный выбор, как сдаться в плен, чтобы не попасть под огонь. Кроме того, в оборонном ведомстве уверены, что радио «Жизнь» слушают за линией фронта, а те, кто ведет украинских солдат на убой, еще и боятся, поэтому глушат, выслеживают с беспилотников и пытаются уничтожить.

«Для того, чтобы избежать попадания под огонь противника, каждые полчаса сворачиваемся и убываем на заранее подготовленные позиции, где продолжаем работу», — рассказал начальник комплекса.

Также радио работает там, где совсем недавно шли бои.

«Буду слушать, если музыка будет хорошая, будет классно», — сказал один из местных жителей.

Сейчас важную информацию могут получить и те, кто живет в прифронтовых населенных пунктах.

Людям напоминают, что нельзя носить камуфляж и выходить во время обстрелов. Также информируют о возможных гуманитарных коридорах и выходах на территорию, подконтрольную российским военным и подразделениям Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

В Минобороны также добавили, что связисты ЗВО помогают с настройкой стационарных точек в крупных освобожденных городах.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что аналоговое вещание двух российских телеканалов запустили в городе Бердянске Запорожской области.

Накануне в Запорожской области начал вещание российский телеканал «За!ТВ».

До этого, 24 июня, военный корреспондент «Известий» Александр Морозов показал, как специалисты подразделений связи ВС РФ налаживают российское телерадиовещание на освобожденных территориях Луганской Народной Республики (ЛНР).

Между тем Минобороны РФ 21 июня заявило, что в Херсонской области было налажено вещание российского телевидения. Служащие подразделений связи подключили и перенастроили семь телевышек Херсона. Благодаря этому вещательная сеть распространилась на всю территорию области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Херсонская область и часть Запорожской полностью перешли под контроль ВС РФ.

Ситуация в Донбассе значительно накалилась из-за обстрелов со стороны украинской армии. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к России. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Тигр
Тигр БА
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.10.2019
Люди с опытом: в Сирию прибыли российские полицейские
03.08.2017
Чем вооружена "крылатая пехота" России
30.09.2015
Электронная война – мифы и правда — часть I
29.12.2014
Олег Бочкарев: "Госпрограмма вооружений сокращаться не будет"
04.03.2014
В Крыму ждут «Печенег» и «Тигр»
06.07.2010
Машиностроение смотрит "Волком"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 00:18
  • 30422
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.08 00:11
  • 3
Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"
  • 18.08 22:08
  • 2
«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
  • 18.08 15:39
  • 1
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
  • 18.08 15:36
  • 1
На форуме "Армия-2022" прошел конгресс, посвященный диверсификации оборонно-промышленного комплекса
  • 18.08 15:05
  • 98
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 18.08 15:04
  • 1
Роль и место белорусских неонацистов в польских планах по захвату Западной Украины
  • 18.08 14:54
  • 1
«Беспилотный HIMARS»: В США разрабатывают РСЗО AML повышенной мощности, способную работать в автономном режиме
  • 18.08 13:40
  • 1
Россия успешно презентует свое передовое оружие в реальном бою
  • 18.08 13:30
  • 3
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 18.08 12:12
  • 8
Россия нарастит производство Ту-214
  • 18.08 11:24
  • 18
Лучисто-игристое оружие России
  • 18.08 09:55
  • 1
Генсек НАТО выступил за вывод российских войск из района ЗАЭС и допуск инспекторов МАГАТЭ
  • 18.08 03:43
  • 20
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу