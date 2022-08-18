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РИА Новости

На "Армии-2022" показали новейшую систему для подготовки специалистов РСЗО

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Реактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции на Украине
Реактивная система залпового огня "Ураган" Вооруженных сил России, задействованная в специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости

КУБИНКА (Московская область), 17 авг — РИА Новости. На международном военно-техническом форуме "Армия-2022" представили новейшую комплексную интеллектуальную систему с дополненной реальностью для подготовки ракетчиков и артиллеристов.

Ранее на площадке форума с разработкой ознакомился замминистра обороны России Николай Панков. Авторами этой системы выступают сотрудники Михайловской военной артиллерийской академии — на сегодняшний день это единственное в России высшее учебное заведение, где готовят кадры для ракетных войск и артиллерии.

Как уточнил РИА Новости начальник отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров академии Сергей Шадрин, новейшее оборудование уже задействовано для подготовки специалистов к выполнению боевых задач в рамках спецоперации на Украине.

Сама обучающая система состоит из нескольких этапов, в ее основе — современные компьютерные технологии с применением QR-кодов. Обучающиеся знакомятся с образцами ракетно-артиллерийского вооружения и отрабатывают его подготовку к боевому применению с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности. на заключительном этапе используется новейшая разработка — информационно-обучающий 3D тренажер "Артерра ВТ". Это своего рода виртуальный полигон, который позволяет получить практические навыки стрельбы и управления огнем артиллерии.

"Применение инновационных разработок в образовательном процессе академии позволяет сократить время приобретения компетенций в 1,5-2 раза. Такая практика позволяет организовать многоуровневую, качественную подготовку широкого спектра специалистов для ракетных войск и артиллерии. Специальная военная операция является тому подтверждением. Тренажер "Артерра ВТ" уже принят на вооружение в ВС России. В войска поставлено более 100 комплектов", — отметил Шадрин в беседе с агентством.

Михайловская военная артиллерийская академия за свою двухвековую историю выпустила свыше 90 тысяч артиллеристов и ракетчиков. Среди них 257 георгиевских кавалеров, 95 Героев Советского Союза, восемь Героев Российской Федерации, маршалы Советского Союза и артиллерии, генералы, а также деятели науки и культуры, достигшие мировой известности в областях, не связанных с Вооруженными Силами. Учебное заведение пользуется большим авторитетом и в международном формате, свои кадры для подготовки в академию направляют такие страны, как Танзания, Эфиопия, Венесуэла, Никарагуа, Перу, Вьетнам, Мали, Египет, Алжир и многие другие зарубежные государства. Обучение в стенах академии проходят представители 39 иностранных государств.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. В его рамках запланировано около 300 мероприятий на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте — всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.

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Алжир
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