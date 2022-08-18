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ТАСС

Макрон обсудил с премьером Индии конфликт на Украине и продовольственный кризис

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Климентьев

Президент Франции подчеркнул решимость продолжать поддержку Украины

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди конфликт на Украине и его последствия, а также усилия по предотвращению продовольственного кризиса в мире. Об этом сообщил во вторник Елисейский дворец.

"Президент республики и премьер-министр Индии обсудили военные действия, которые Россия ведет в Украине, и их дестабилизирующие последствия для остального мира, - гласит коммюнике. - Президент республики подчеркнул решимость Франции продолжать поддержку Украины, и два лидера договорились работать вместе, чтобы положить конец конфликту".

Также Макрон заявил о "важности координации действий международного сообщества" по борьбе с продовольственным кризисом. "Оба лидера подчеркнули актуальность структуры, предлагаемой в рамках инициативы FARM для обеспечения прозрачности сельскохозяйственных рынков и предотвращения спекуляции", а также для поддержки населения тех регионов, где наблюдается наиболее серьезная уязвимость в сфере продовольственной безопасности.

"Лидеры обсудили двусторонние отношения между двумя странами, положительная динамика которых сохраняется, - говорится в заявлении. - Они также обсудили проблемы в Индо-Тихоокеанском пространстве, а также ситуацию в Шри-Ланке". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Украина
Франция
Шри-Ланка
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