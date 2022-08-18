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ТАСС

Министры обороны США и Украины обсудили западную военную помощь Киеву

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Алексей Резников
Алексей Резников.
Источник изображения: news.myseldon.com

Ллойд Остин и Алексей Резников также поговорили о подготовке к следующей встрече контактной группы, занимающейся поставками оружия Украине

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым западную военную помощь Киеву. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении и. о. пресс-секретаря Минобороны США Тодда Брессила.

По его словам, разговор состоялся с целью "обсудить краткосрочные и долгосрочные потребности Украины в помощи в сфере безопасности". "Министр Резников предоставил обновленную информацию о динамике ситуации в зоне боевых действий на Украине", - сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что Остин и Резников также обсудили подготовку к следующей встрече контактной группы, занимающейся поставками оружия Украине.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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