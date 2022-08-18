Госдеп утверждает, что США больше других сделали для недопущения конфронтации на Украине

Как отметил президент России, страны Запада пытаются сохранить "ускользающую из их рук гегемонию", однако эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Американская администрация утверждает в ответ на критику со стороны президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты приложили больше усилий, чем другие стороны, для предотвращения конфронтации на Украине.

Выступая во вторник на регулярном брифинге для журналистов, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что в Вашингтоне обратили внимание на высказывания российского лидера в видеообращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности. "Ну, необоснованность комментариев президента Путина не осталась здесь незамеченной. Именно по той причине, что ни одна другая страна не сделала больше в преддверии жестокого вторжения России на Украину, чтобы попытаться предотвратить войну", - утверждал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

С его точки зрения, Вашингтон активно пытался не допустить развития ситуации вокруг Украины по силовому сценарию. "Мы взаимодействовали не только с нашими партнерами и нашими союзниками в НАТО и Киеве, но и с россиянами - на высоких уровнях", - сказал Прайс. Он напомнил, что "пара очных встреч" состоялась в преддверии начала Москвой специальной военной операции на Украине между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, Прайс заострил внимание на переговорах заместителя главы МИД России Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, консультациях по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Россия - НАТО.

На взгляд Прайса, все эти контакты не дали искомого результата, "потому что президент Путин был полон решимости" реализовать планы проведения операции на Украине. Ответственность за то, что на Украине продолжаются боевые действия, по версии американского дипломата, несет только правительство России. США лишь снабжают Украину средствами самообороны, защиты суверенитета и независимости, полагает Прайс.

Кроме того, он не отрицал, что Вашингтон "призывает страны по всему миру не взаимодействовать с оборонно-промышленным сектором России", то есть не идти на военно-техническое сотрудничество с Москвой. Заключение другими странами с ОПК России контрактов на поставку Москвой оружия и военной техники чревато в том числе применением санкций со стороны США и "десятков других стран" из числа союзниц Вашингтона, предупредил Прайс.

Как отметил президент России, страны Запада пытаются сохранить "ускользающую из их рук гегемонию", однако эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. "Для удержания своей гегемонии им [странам Запада] нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми", - сказал Путин. По его словам, "ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт". Президент добавил, что "точно так же" США действуют, "разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке".