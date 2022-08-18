Госдеп утверждает, что Киеву решать, кто будет заниматься реконструкцией в Донбассе

В ведомстве отметили, что Донецк и Луганск "находятся в рамках суверенной территории страны Украина"

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что вопросы, связанные с проведением восстановительных работ в Донбассе, должны решаться Киевом.

Выступая во вторник на регулярном брифинге для журналистов, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выразил мнение, что не Донбассу и не России предстоит вырабатывать решения этих вопросов. "Донецк и Луганск находятся в рамках суверенной территории страны Украина. Правительству и народу Украины, а не какой-то другой стране определять, какие лица будут там принимать участие в реконструкционных проектах", - считает официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. Он комментировал предположения о возможности участия трудовых мигрантов из КНДР в восстановительных работах в Донбассе.

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил 13 августа в эфире телеканала "Соловьев Live", что КНДР настроена на конструктивное взаимодействие и серьезные отношения с республикой. "Мы говорим о трудовой миграции, об экономической кооперации, мы говорим даже о туризме, мы говорим о многих направлениях, которые только сейчас очерчиваются в ходе нашего диалога, потому что мы сейчас договорились о том, что мы готовим определенные документы, это будут меморандумы, определенные соглашения, на основе которых мы будем договариваться с Северной Кореей об использовании их сильных возможностей и о том, что мы можем предложить им взамен", - отметил Мирошник. "У них высококвалифицированные инженеры, средний персонал, строители, то есть это действительно очень хорошо подготовленные люди, которые настроены на долгосрочные контракты, этот потенциал есть", - добавил посол.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам вооружений Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.