МО РФ: ВС Израиля целенаправленно нарушили линию разграничения на Голанских высотах

Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами.

Как заявили в Центре по примирению враждующих сторон, ВВС Израиля регулярно наносят удары по территории САР

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Израильская сторона целенаправленно нарушила линию разграничения "Альфа" на Голанских высотах. Об этом сообщил во вторник замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"ВС Израиля целенаправленно осуществили нарушение линии разграничения "Альфа", пересекать которую они не имеют права в соответствии со взятыми на себя Израилем обязательствами по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН №350 от 31 мая 1974 г. по разъединению сторон сирийско-израильского конфликта", - заявил Егоров во время брифинга.

По словам замруководителя центра, танк Армии обороны Израиля выехал со стороны горы Телль-эль-Фарас в направлении населенного пункта эс-Сабах, далее в направлении населенного пункта Айн-Айсах, где остановился на 10 минут, направив ствол в сторону позиций армии Сирии за линией разграничения "Браво". После этого он направился обратно. Инцидент произошел в понедельник. При этом ВВС Израиля регулярно наносят удары по территории САР, подчеркнул он.