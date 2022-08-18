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ТАСС

Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Зампред СБ РФ осмотрел танк "Армата", боевые модули "Бумеранг-Буревестник", "Тайфун-У-БМ", "Тайфун-ВДВ-БМ" и другие, а также посетил павильон Роскосмоса

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник после осмотра военной техники в парке "Патриот" на форуме "Армия-2022" остался уверен в высоком уровне обороноспособности РФ.

"Посетил международный военно-технический форум "Армия-2022". Образцы техники и технологий, продемонстрированные на открытых и закрытых площадках экспозиции, позволяют с уверенностью говорить о том, что обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне", - написал замглавы Совбеза в своем Telegram-канале по итогам посещения.

В частности, в "Патриоте" он осмотрел танк "Армата", боевые модули "Бумеранг-Буревестник", "Тайфун-У-БМ", "Тайфун-ВДВ-БМ" и другие, а также посетил павильон Роскосмоса.

Форум "Армия-2022" открылся 15 августа и продлится до 21 августа. Всего запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации из более 70 стран. 

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3 комментария
№1
18.08.2022 13:34
Я так  понимаю, что  обороноспособность и качества  военной техники и вооружений  должны оценивать те  кто воюет и кто  командует и кто отвечает  за  принятие решений. А при  чем тут Медведев?
0
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№2
18.08.2022 15:08
Цитата, q
обороноспособность нашей страны обеспечена на высоком уровне"

А Медведев уже ведущим экспертом по вооружениям стал :))
0
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№3
19.08.2022 00:11
Цитата, штурм сообщ. №2
А Медведев уже ведущим экспертом по вооружениям стал :))

Ну при Медведеве был единственный умный министр обороны за 30 лет.
И все от беспилотников до всяких Изделий 305 из времен Медведева.
Так что понимал куда лучше нынешних
0
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