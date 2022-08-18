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ТАСС

Главе КБ "Радуга" вручили госконтракт на изготовление крылатых ракет большой дальности

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Всего на форуме "Армия-2022" планируется подписание 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России на сумму, превышающую 522 млрд рублей.

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Генеральному директору АО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени А. Я. Березняка" Сергею Богатикову вручили государственный контракт на изготовление крылатых ракет большой дальности воздушного базирования во вторник на форуме "Армия-2022".

"Вручается государственный контракт на изготовление и поставку крылатых ракет большой дальности воздушного базирования", - объявили во время церемонии.

Ранее российское военное ведомство сообщало, что на форуме "Армия-2022" планируется подписание 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России на сумму, превышающую 522 млрд рублей. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Радуга ГосМКБ
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