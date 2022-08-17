Ростех впервые показал на «Армии-2022» разведывательный комплекс скрытного наблюдения

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» впервые показал разведывательно-сигнализационный комплекс скрытного наблюдения 1К144-Е. Он включает в себя датчики на различных физических принципах, которые способны обнаруживать пехоту и наземную технику противника, оставаясь полностью незаметным.

Комплекс представляет собой автономную малогабаритную систему, в состав которой входят сейсмические, инфракрасные и магнитометрические датчики размером до 20 сантиметров и весом 150-600 граммов. Они заглубляются в грунт, маскируются на местности и обеспечивают непрерывную работу от встроенных элементов питания до 30 суток.

Оборудование обнаруживает движущиеся объекты, определяет направление их движения, подсчитывает и классифицирует по типам: колесная техника, гусеничная техника или живая сила. Комплекс способен обнаружить пехотинца в радиусе 30 м, колесную технику – до 120 м, танк или БМП – до 200 м.

Данные с датчиков передаются по радиоканалу и отображаются на мониторе оператора в виде электронной карты местности с обозначениями местоположения датчиков и обнаруженных объектов. Время установки датчиков с учетом их заглубления в грунт и маскировки не превышает 5 минут.

Решение разработано и выпускается Концерном «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»).

«На форуме «Армия» мы впервые представляем натурный образец экспортной версии комплекса 1К144-Е (TAS3). Это передовое решение для скрытного дистанционного наблюдения для оценки обстановки на контролируемых рубежах. В комплексе применяются сенсоры, работающие на различных физических принципах, что обеспечивает достоверность передаваемых данных», – сказал генеральный директор концерна «Созвездие» Михаил Артемов.