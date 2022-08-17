Минобороны заключило контракт на мобильный комплекс уничтожения химикатов

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Государственный НИИ органической химии и технологии подписали на форуме "Армия-2022" контракт на разработку мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов, сообщили в министерстве.

Как сообщили в военном ведомстве, был подписан контракт на "выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов и специальных изделий в их снаряжении". Работа будет вестись под шифром "Новатор-1".

Подписи под документом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор НИИ Владимир Кондратьев.