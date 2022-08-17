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РИА Новости

Минобороны заключило контракт на мобильный комплекс уничтожения химикатов

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Военнослужащие войск РХБЗ
Военнослужащие войск РХБЗ.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Государственный НИИ органической химии и технологии подписали на форуме "Армия-2022" контракт на разработку мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов, сообщили в министерстве.

Как сообщили в военном ведомстве, был подписан контракт на "выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка мобильного комплекса уничтожения токсичных химикатов и специальных изделий в их снаряжении". Работа будет вестись под шифром "Новатор-1".

Подписи под документом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор НИИ Владимир Кондратьев.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
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