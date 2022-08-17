"Алмаз-Антей" получил госконтракт на поставку перспективной системы управления авиацией и ПВО

Кубинка (Московская область). 16 августа. ИНТЕРФАКС - Заместителю генерального директора концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Виталию Нескородову вручили государственный контракт на поставку перспективной системы управления авиацией и ПВО на форуме "Армия-2022".

"Вручается государственный контракт на поставку перспективной автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной на базе ряда унифицированных комплексов средств автоматизации межвидового применения "Перспектива-АСУ", - объявили во время церемонии.

Поставка будет осуществляться в согласованной комплектации.