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Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" получил госконтракт на поставку перспективной системы управления авиацией и ПВО

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Продукция двойного назначения Алмаз-Антей
Продукция двойного назначения на стенде холдинга "Алмаз-Антей".
Источник изображения: https://www.kupol.ru/

Кубинка (Московская область). 16 августа. ИНТЕРФАКС - Заместителю генерального директора концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Виталию Нескородову вручили государственный контракт на поставку перспективной системы управления авиацией и ПВО на форуме "Армия-2022".

"Вручается государственный контракт на поставку перспективной автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной на базе ряда унифицированных комплексов средств автоматизации межвидового применения "Перспектива-АСУ", - объявили во время церемонии.

Поставка будет осуществляться в согласованной комплектации.

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Компании
Алмаз-Антей
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