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Медведев оценил перспективы сотрудничества с США фразой «как от козла молока»

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев скептически оценил перспективы сотрудничества с США в космосе фразой «как от козла молока». Заявление экс-президента РФ передает ТАСС.

«От них не дождешься. Как от козла молока», — сказал он.

Медведев добавил, что «они своего-то не упустят». «Будем надеяться все-таки возьмут», — заметил он.

В августе Медведев заявил, что власти Украины и их западные покровители, похоже, готовы устроить новый Чернобыль, так как ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов.

В том же месяце зампредседателя Совбеза слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о запрете выдачи виз россиянам назвал нацистской хренью.

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