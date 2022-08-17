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ТАСС

Новейший навигационный аппарат "Глонасс-К2" будет запущен в конце 2022 года

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Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2»
Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2».
Источник изображения: industry-hunter.com

Генконструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин ранее сообщал, что новые аппараты "Глонасс-К2" обеспечат точность навигации менее 30 см

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Навигационный аппарат четвертого поколения "Глонасс-К2" будет запущен в конце года. Об этом сообщил во вторник первый заместитель генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Александр Иванов.

"Если взять орбитальную группировку, всем известную группировку системы ГЛОНАСС. Сейчас уже готовится к запуску в конце этого года аппарат четвертого поколения "Глонасс-К2", - заявил Иванов на форуме "Армия-2022".

Ранее гендиректор Роскартографии, гендиректор АО "Институт навигации", генконструктор навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин сообщал ТАСС, что первый российский спутник "Глонасс-К2" проходит финальные испытания и будет запущен до конца года.

"Глонасс-К2" - новое поколение навигационных спутников системы ГЛОНАСС. В октябре прошлого года генконструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин заявил в интервью ТАСС, что новые космические аппараты "Глонасс-К2" обеспечат точность навигации менее 30 см. 

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