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Военное обозрение

В России ведутся работы по массовому строительству спецукрытий для военных самолетов

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Источник изображения: topwar.ru

Эту реформу в отечественных ВВС ожидали не одно десятилетие. И теперь в России ведутся работы по массовому строительству спецукрытий для военных самолетов.

Старт данной программы был объявлен еще весной прошлого года лично министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

Тот факт, что проблеме уделено пристальное внимание на самом высоком уровне говорит об острой необходимости ее решения. Согласно планам российского оборонного ведомства, было намечено строительство не менее 300 авиационных укрытий. В первую очередь они будут задействованы для хранения новейших самолетов пятого поколения, созданных отечественными авиастроителями.

Необходимость подобных сооружений для наших ВКС продемонстрировал сирийский опыт. Он показал, что авиационные средства необходимо защищать от нападения противника не только в воздухе, но и на земле. Расположенную в Сирии российскую авиабазу Хмеймим исламисты неоднократно атаковали с помощью беспилотников и даже обстреливали из минометов.

Под открытым небом один боеприпас своими осколками способен поразить сразу несколько летательных аппаратов. Если же они укрыты, то противнику придется сильно постараться для повреждения каждой единицы техники.

Но укрытия нужны не только для защиты от боеприпасов неприятеля, но и от неблагоприятных погодных условий. Находясь под крышей, дорогостоящая техника будет меньше подвергаться капризам погоды и прослужит дольше. Да и техническому персоналу будет работать с ней проще и удобнее.

Детали конструкции таких сооружений не являются военной тайной, так как разрабатывались еще в 60-х годах прошлого столетия. Это железобетонные укрытия арочного типа. Они состоят из полуарок с толщиной стенок до 60 см и имеют металлические ворота. Снаружи конструкция засыпается землей и маскируется дерном, а то и высадкой деревьев.

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