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ТАСС

В Генштабе РФ сообщили, что США на поставки сирийским курдам ежегодно тратят до $200 млн

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Бойцы курдской пешмерга на автомобиле «Хамви»
Бойцы курдской пешмерга на автомобиле «Хамви».
Источник изображения: invoen.ru

Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков заявил, что Соединенные Штаты интенсивно накачивают Заевфратье вооружением

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Поставки оружия сирийским курдам наращиваются, ежегодно на эти цели Вашингтон расходует до $200 млн. Об этом заявил во вторник начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков в ходе Московской конференции по международной безопасности.

"Соединенные Штаты продолжают свою деструктивную деятельность в Сирии, активно работают над созданием курдского квазигосударственного образования на восточном берегу Евфрата. Интенсивно накачивают Заевфратье вооружением, расходуют на эти цели до $200 млн в год", - сказал он. 

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Страны
Россия
Сирия
США
Компании
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