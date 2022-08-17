В Генштабе РФ сообщили, что США на поставки сирийским курдам ежегодно тратят до $200 млн

Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков заявил, что Соединенные Штаты интенсивно накачивают Заевфратье вооружением

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Поставки оружия сирийским курдам наращиваются, ежегодно на эти цели Вашингтон расходует до $200 млн. Об этом заявил во вторник начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков в ходе Московской конференции по международной безопасности.

"Соединенные Штаты продолжают свою деструктивную деятельность в Сирии, активно работают над созданием курдского квазигосударственного образования на восточном берегу Евфрата. Интенсивно накачивают Заевфратье вооружением, расходуют на эти цели до $200 млн в год", - сказал он.