МО РФ возложило ответственность за возможные последствия провокации с самолётом-разведчиком на Великобританию

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Министерство обороны России предостерегает Великобританию от проведения провокации с самолетом-разведчиком и предупреждает, что ее последствия будут лежать исключительно на британской стороне. Об этом говорится в заявлении российского военного ведомства.

Как пояснили военные, Великобритания подала заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 Королевских ВВС по маршруту, проходящему, в том числе, и над территорией России. В Минобороны предупредили Лондон, что рассматривают данную заявку как сознательную провокацию и заявили, что все последствия преднамеренных действий будут лежать исключительно на Великобритании. Российские ВКС получили приказ не допустить нарушения воздушного пространства.

Великобританией подана заявка флайт-планом (полетный план - прим. ВО) на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему, в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию

- говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, что накануне британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 "прощупал" российскую ПВО на Севере, нарушив воздушное пространство Российской Федерации в районе мыса Святой Нос в Баренцевом море. Дежурные силы ПВО подняли в воздух истребитель-перехватчик МИГ-31БМ, который вытеснил британский самолет из воздушного пространства России.

По-видимому, в Лондоне не поняли предупреждения и намерены устроить еще одну провокацию, последствия которой могут быть довольно серьезными, вплоть до уничтоженного самолета. Ранее в Совете Федерации предупредили, что британцы "играют с огнем", сознательно идя на нарушение государственной границы России.