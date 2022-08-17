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Военное обозрение

«Не связано с текущими событиями в мире»: США провели отложенный запуск МБР Minuteman III

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты наконец-то провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, ранее отложенный из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси. Как заявили в командовании глобального удара, испытание ракеты никак не связано с происходящими в мире событиями.

Согласно сообщению ВВС США, испытательный запуск МБР традиционно проводился из шахтной установки на военно-воздушной базе Ванденберг, расположенной в 130 милях к северо-западу от Лос-Анджелеса. Стоит отметить, что база теперь относится к космическим силам США. Ракета была запущена без заряда, но с испытательной боеголовкой. Как заявляется, целью испытаний было продемонстрировать "готовность ядерных сил" США.

Военнослужащие глобального ударного командования ВВС пустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без заряда, оснащенную испытательной боеголовкой, возвращающейся в атмосферу Земли

- говорится в сообщении.

Minuteman III - единственная на сегодняшний день межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, стоящая на вооружении США с 1970 года. Трехступенчатую ракету разработали специально для противостояния с Советским Союзом. МБР Minuteman III способна поразить цель на дальности 12 тысяч километров тремя боеголовками. По имеющимся данным, на вооружении США стоит около 450 МБР, срок службы которых истекает в 2030 году.

Сейчас американцы создают новую МБР, которая должна сменить Minuteman III. Работы ведет компания Northrop Grumman, в прошлом году успешно защитившая проект новой перспективной стратегической баллистической ракеты GBSD. Подробности разработки новой МБР не раскрываются. По условиям контракта ракета должна использовать головные части Mk.12A и Mk.21 от МБР Minuteman-III, а также иметь возможность размещения как в шахтах, так и на мобильных платформах.

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Страны
США
Тайвань
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
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