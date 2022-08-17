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ТАСС

Макрон и Зеленский обсудили ситуацию на ЗАЭС и финансовую помощь Киеву

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник изображения: © AP Photo / Christophe Ena

Президент Украины сообщил, что проинформировал французского коллегу о ходе боевых действий

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию на Запорожской АЭС и предоставление финансовой помощи Киеву.

"Продолжил диалог с Эмманюэлем Макроном <...>. Поблагодарил Францию за весомую оборонную поддержку. Обсудили усиление макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности", - написал Зеленский в Twitter.

Президент Украины проинформировал Макрона о ходе боевых действий и ситуации на Запорожской АЭС. Ранее во вторник в Елисейском дворце сообщили, что разговор лидеров двух стран продолжался один час 20 минут.

Предыдущий разговор Макрона с Зеленским состоялся 1 августа. Стороны обсудили экспорт зерна, предоставление финансовой и военной помощи Киеву. Позднее Зеленский сообщил, что попросил Макрона содействовать активизации макрофинансовой помощи со стороны стран Европы. По словам заместителя главы офиса президента Украины Игоря Жовкви, макрофинансовую помощь Киеву блокирует Германия. 

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Страны
Германия
Украина
Франция
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