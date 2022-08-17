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ТАСС

В Минобороны РФ сообщили о развитии с особой динамикой сотрудничества России и Ирана

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Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Замминистра обороны РФ Александр Фомин отметил важность российско-иранского партнерства по обеспечению стабильности и региональной безопасности

КУБИНКА /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Военное и военно-техническое сотрудничество России и Ирана имеют особую динамику развития, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на встрече с замначальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Мохамедом Абдоллахи.

Встреча состоялась во вторник на полях X Московской конференции по международной безопасности. В ходе переговоров сторонами была отмечена положительная динамика развития двусторонних отношений в области военного и военно-технического сотрудничества, определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации.

"Спасибо, что мы вместе, и вместе на сегодняшнем мероприятии. Еще хочу в вашем лице сказать спасибо всему вашему военному, политическому руководству за особую динамику развития отношений в военной и военно-технической сфере, в том числе несмотря на многочисленные санкции, которые имели место в течение многих и многих десятков лет", - сказал Фомин.

Он отметил важность российско-иранского партнерства по обеспечению стабильности и региональной безопасности. В свою очередь Абдоллахи отметил приверженность высшего руководства Ирана развитию всестороннего сотрудничества с Россией. 

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Страны
Иран
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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