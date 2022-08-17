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ТАСС

Новый подвижный пункт разведки ПРП-5 оснастили дистанционно управляемым боевым модулем

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Подвижный разведывательный пункт ПРП-5 с дистанционно управляемым боевым модулем и комплексом с БЛА
Подвижный разведывательный пункт ПРП-5 с дистанционно управляемым боевым модулем и комплексом с БЛА.
Источник изображения: Константин Алыш/ТАСС

Пункт размещен на гусеничном шасси БМП-3

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Подвижный разведывательный пункт ПРП-5, впервые представленный на международном форуме "Армия-2022", получил дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) и комплекс с беспилотным летательным аппаратом (БЛА). Об этом во вторник сообщает корреспондент ТАСС.

В частности, образец ПРП-5, показанный на открытой демонстрационной площадке концерна ВКО "Алмаз-Антей", имел ДУБМ с орудием калибра 12,7 мм. Что касается беспилотника, то, согласно информации на стенде, им является БЛА самолетного типа Т-28, представляющий собой средство воздушной разведки ближнего радиуса действия. Максимальная дальность полета такого аппарата - 25 км, время нахождения в воздухе - до 1,5 часа.

ПРП-5 предназначен для ведения разведки объектов противника и обслуживания стрельбы наземной артиллерии в различных погодных условиях. Пункт размещен на гусеничном шасси БМП-3.

По информации разработчика, ПРП-5 способен осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и определение координат открытых и замаскированных, одиночных и групповых, движущихся и неподвижных объектов противника (целей), обслуживание стрельбы артиллерии днем и ночью, разведку местности, сопровождение колонн.

Максимальная измеряемая дальность ПРП-5 по крупногабаритной цели составляет 15 км, максимальная дальность обнаружения - 6 км для цели типа "человек" и 15 км для цели типа "автомобиль". Сектор электронного сканирования РЛС - 90 градусов, сектор механического поворота РЛС - +-180 градусов.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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