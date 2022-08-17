Минобороны РФ подписало контракт на поставку межконтинентальных ракет "Сармат"

Кубинка (Московская область). 16 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ подписало во вторник на форуме "Армия-2022" контракт на поставку новых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", объявили во время церемонии.

"Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат", - сказал диктор.

Подписи под контрактом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор государственного ракетного центра им. Макеева Владимир Дегтярь.

15 августа глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что корпорация ведёт серийное производство МБР "Сармат".

"Сегодня на боевом дежурстве стоят баллистические ракеты "Синева", ведется серийное производство ракет "Ярс", "Булава" и "Сармат" с различным боевым оснащением", - сказал Борисов на пленарном заседании форума "Армия-2022".

21 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что МБР "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.

О первом испытательном пуске МБР "Сармат" с космодрома Плесецк Минобороны РФ объявило 20 апреля.

22 мая Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность главы "Роскосмоса", сообщил, что Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство около 50 МБР "Сармат". До этого Рогозин заявил, что серийные поставки этих ракет Минобороны РФ планируется начать к концу осени этого года.

Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, корпорация "Роскосмос").

Официально сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.