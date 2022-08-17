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ЦАМТО

Украинских военных обучат использованию западного оружия в Литве

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Учения армии НАТО в Литве
Учения армии НАТО в Литве.
Источник изображения: Фото: flickr.com/NATO North Atlantic Treaty Organization

ЦАМТО, 16 августа. Литва в августе планирует начать пять курсов для украинских военных специалистов по применению западного оружия. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

"Уже в августе мы начинаем пять курсов для украинцев... Без обучения эффективность оружия ниже, поэтому мы хотели бы предоставить поддержку именно обучением специалистов. Не вообще с нуля, а именно специалистов со специализацией по конкретным вооружениям, которые используют украинцы и литовская армия. Обучение проходит здесь, в Литве. Но Литва помогает и Великобритании, посылает туда своих инструкторов, чтобы обучать военнослужащих ВСУ, потому что для обучения с нуля нужно больше (инструкторов)", – сказал Анушаускас в эфире радио LRT.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил запустить масштабную программу по обучению украинских войск с возможностью готовить до 10 тыс. военнослужащих каждые четыре месяца, напоминает агентство.

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Страны
Великобритания
Литва
Украина
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