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ЦАМТО

Адмиралтейские верфи приступили ко второму этапу заводских испытаний подводной лодки "Уфа"

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Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 25.06.
Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 25.06.2022.
Источник изображения: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru / vk.com/marinist_spb

ЦАМТО, 16 августа. Адмиралтейские верфи (входят в состав АО "ОСК") приступили ко второму этапу заводских ходовых испытаний большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Уфа".

Первый этап прошел в полигонах Балтийского флота с 25 июня по 5 июля текущего года. В программу входила проверка акустического комплекса, комплекса связи, подъемно-мачтовых устройств, навигационной аппаратуры, аккумуляторной батареи, дизель-генераторов с обслуживающими механизмами и системами, гребных и рулевых машин.

Второй этап заводских ходовых испытаний пройдет в Финском заливе и акватории Балтийского моря. Участники сдаточной команды проведут проверку эхолотов, гидроакустического комплекса, локации и комплекса вооружения. Специалисты проверят максимальную скорость хода и совершат глубоководное погружение.

После возвращения субмарины на предприятие, работники завода приступят к устранению замечаний и подготовке подводного корабля к государственным испытаниям.

"Уфа" – четвертая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена в ноябре 2019 года при участии главнокомандующего Военно-морским флотом России Николая Евменова. В активном строительстве пятая и шестая субмарины серии – "Можайск" и "Якутск", соответственно.

Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения. Адмиралтейские верфи являются безусловным лидером строительства субмарин данного класса, а также ведут их гарантийное и послепродажное обслуживание.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
ТОФ
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