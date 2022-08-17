О гегемонии Запада и целях России. Путин выступил на конференции по безопасности

Президент РФ отметил в своем обращении, что Западу нужны конфликты, чтобы удержать власть

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Страны Запада пытаются сохранить "ускользающую из их рук гегемонию", однако эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во вторник в своем обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

Как отметил глава государства, Западу нужны конфликты, чтобы удержать власть, поэтому США и их союзники активно вмешиваются в дела других стран и организуют провокации и гражданские войны. Гегемония Запада означает стагнацию для всего мира. Однако снизить напряженность и преодолеть общие угрозы можно, укрепив систему современного многополярного мира. Россия продолжит предпринимать шаги к построению более демократичного мира и совершенствовать действующие механизмы международной безопасности.

ТАСС собрал основные заявления Путина.

О многополярном мироустройстве

Контуры многополярного мироустройства активно формируются: "Все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности".

Объективным процессам формирования многополярного мира "противодействуют западные глобалистские элиты, провоцируя хаос, разжигая застарелые и новые конфликты, реализуя политику так называемого сдерживания, а по сути - подрыва любых альтернативных, суверенных путей развития".

Глобалистские элиты "всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка". "Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм".

Эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. "Снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира".

Об Украине

Странам Запада нужны конфликты "для удержания своей гегемонии". "Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми".

В этих условиях Россия решила провести на Украине специальную военную операцию в полном соответствии с Уставом ООН. "Цели этой операции определены ясно и четко - это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида".

"Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке".

О действиях Запада

"США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам".

Цель Запада - "сохранить свое доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всем мире, как это было веками до этого, а такую модель можно удержать только силой".

Запад проигнорировал предложения России о мерах взаимной безопасности. При этом НАТО двигается на Восток, наращивая свою военную инфраструктуру. "На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное".

Агрессивные военно-политические союзы, например, AUKUS (Австралия, Великобритания и США), формируются Западом, чтобы "распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе".

Поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань - тщательно спланированная провокация. "США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американская авантюра в отношении Тайваня - это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам".

Подобными действиями страны Запада пытаются отвлечь внимание граждан от острых социально-экономических проблем и переложить собственные провалы на Россию, на Китай. "Так называемый коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности".

О планах России

Россия продолжит вместе со своими союзниками "совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой".

РФ также продолжит обеспечивать свои национальные интересы и защищать своих союзников, "предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира".

Необходимо "восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам". Важно укреплять позиции ООН и других международных диалоговых площадок.

"Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН, как это и задумывалось изначально, должны служить эффективными инструментами для снижения международной напряженности и предотвращения конфликтов, содействовать обеспечению надежной безопасности и благополучия стран и народов".