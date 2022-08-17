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РИА Новости

Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки

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Танк Т-14 "Армата" на военном параде
Танк Т-14 "Армата" на военном параде.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" планирует продвинуть на зарубежные рынки новейший российский танк "Армата", перспективную гаубицу "Коалиция-СВ" и другие перспективные образцы бронетехники концерна "Уралвагонзавод", заявил гендиректор РОЭ Александр Михеев.

Во вторник "Рособоронэкспорт" на полях форума "Армия-2022" подписал с УВЗ программу совместной деятельности по продвижению на внешний рынок продукции и услуг компании в 2022-2025 годах.

"На сегодня в планах "Рособоронэкспорта" вывод на рынок таких перспективных образцов, как танк Т-14 "Армата", самоходные гаубицы 2С43 "Мальва", "Мста-С" калибра 155 мм и "Коалиция-СВ" калибра 152 мм, самоходное артиллерийское орудие 2С40 "Флокс", а также 82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок", - цитирует Михеева пресс-служба "Рособоронэкспорта".

В Т-14 применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня необитаема, а экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Помимо этого, танк оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки, а по периметру башни и корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз.

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Армата
Компании
РОЭ
Уралвагонзавод
Персоны
Михеев Александр
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1 комментарий
№1
17.08.2022 01:11
А когда в ВС РФ продвигать будете?
+1
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