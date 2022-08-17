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ТАСС

МО РФ: многие иностранцы, обучавшиеся в военных вузах СССР и РФ, стали дипломатами

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Военнослужащие ВС Гвинеи
Военнослужащие ВС Гвинеи.
Источник изображения: welt.de

На переговорах в Москве представитель Минобороны Гвинейской Республики поблагодарил Россию за помощь в обучении военнослужащих

КУБИНКА /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Многие иностранцы, в частности из Африки, обучавшиеся в военных вузах России и Советского Союза, впоследствии стали дипломатами и военными атташе своих стран, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на переговорах с директором кабинета министра обороны Гвинейской Республики полковником Давидом Хабой.

Встреча состоялась на полях X Московской конференции по международной безопасности. В ходе переговоров Хаба поблагодарил Россию за помощь в обучении военнослужащих национальных Вооруженных сил Гвинеи в военных учебных заведениях Минобороны Российской Федерации.

"Вы правы, действительно, очень много сейчас представителей Африки, которые возглавляют сейчас посольства, являются военными атташе в большинстве своем учились в наших учебных военных заведениях", - сообщил замминистра.

Стороны отметили положительную динамику развития двустороннего военного сотрудничества, определили перспективные направления взаимодействия и наметили пути их реализации.

Фомин также отметил важность российско-гвинейского партнерства по обеспечению стабильности и региональной безопасности.

В Минобороны России добавили, что встреча прошла в дружественной обстановке. 

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