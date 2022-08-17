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РИА Новости

На "Армии-2022" подписали контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей

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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

На форуме "Армия-2022" подписали и вручили контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей

КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Государственные контракты на сумму более 500 миллиардов рублей подписаны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса или вручены им в ходе форума "Армия-2022", сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко после церемонии подписания.

"Сегодня подписаны 7 и вручены 29 государственных контрактов с 26 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 миллиардов рублей. Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения", - сказал Криворучко.

Он уточнил, что в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ пополнятся более 3700 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения военной и специальной техники.

Контракты на аналогичную сумму были озвучены и в ходе "Армии-2021", тогда как эта цифра на "Армии-2020" была вдвое больше - свыше 1,1 триллиона рублей.

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