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ТАСС

Минобороны подписало контракт на поставку управляемых авиабомб

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Главное здание ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики имени Д.И. Менделеева" (ЦНИИХМ) в Нагатино-Садовники (Москва)
Главное здание ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики имени Д.И. Менделеева" (ЦНИИХМ) в Нагатино-Садовники (Москва).
Источник изображения: ЦНИИХМ

Подписи под контрактом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор ЦНИИХМ Сергей Бобков

КУБИНКА /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России и Центральный научно-исследовательский институт химии и механики заключили контракт на поставку управляемых авиабомб, сообщили в министерстве.

Как сообщили в военном ведомстве, на форуме "Армия-2022" был заключен контракт "на изготовление и поставку управляемых авиационных бомб УАБ-20".

Подписи под контрактом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор ЦНИИХМ Сергей Бобков. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
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