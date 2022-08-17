Минобороны подписало контракт на поставку управляемых авиабомб

Главное здание ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики имени Д.И. Менделеева" (ЦНИИХМ) в Нагатино-Садовники (Москва).

Подписи под контрактом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор ЦНИИХМ Сергей Бобков

КУБИНКА /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России и Центральный научно-исследовательский институт химии и механики заключили контракт на поставку управляемых авиабомб, сообщили в министерстве.

Как сообщили в военном ведомстве, на форуме "Армия-2022" был заключен контракт "на изготовление и поставку управляемых авиационных бомб УАБ-20".

Подписи под контрактом поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и гендиректор ЦНИИХМ Сергей Бобков.