Шойгу: НАТО начала развертывать дополнительные войска на "восточном фланге" до начала СВО

Усиление военной группировки НАТО на восточном фланге завершает деградацию механизмов доверия и контроля над вооружениями, сложившихся в Европе в период холодной войны, заявил министр обороны России

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Развертывание дополнительных формирований НАТО на "восточном фланге" блока началось до начала спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во вторник в ходе Московской конференции по международной безопасности.

"Важно отметить, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на "восточном фланге" блока стартовало еще до начала специальной военной операции на Украине", - сказал он.

Министр обороны заявил, что усиление НАТО на восточном фланге завершает деградацию доверия и контроля над вооружениями, сложившихся в Европе в период холодной войны.

"Усиление военной группировки НАТО на восточном фланге завершает деградацию механизмов доверия и контроля над вооружениями, сложившихся в Европе в период холодной войны. Еще несколько лет назад эксперты предлагали использовать европейский опыт для создания мер доверия, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

По словам главы ведомства, на данный момент в качестве идей евродиалога в Азию экспортируется только идея блокового противостояния, которая не принесла ничего позитивного безопасности в Европе.