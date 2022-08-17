ВМС Австралии получили второй патрульный катер класса "Улучшенный Кейп"

ЦАМТО, 16 августа. Судостроительная компания Austal Limited (Austal) объявила о поставке ее подразделением Austal Australia Минобороны Австралии второго из восьми заказанных для ВМС страны патрульного катера класса "Улучшенный Кейп" (Evolved Cape).

Катера класса "Улучшенный Кейп" предназначены для замены состоящих на вооружении патрульных катеров класса "Армидейл" и будут использоваться в качестве временного решения до принятия на вооружение новых морских патрульных кораблей класса "Арафура".

Катер, получивший название "Кейп Перон", будет применяться для контроля границ, охраны рыбных промыслов и полицейских функций.

Головной катер серии, "Кейп Отуэй", Austal Australia официально передала заказчику 23 марта на предприятии в Хендерсоне (Западная Австралия). Шесть оставшихся катеров находятся на различных стадиях строительства. Как планируется, их поставка будет завершена до 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, 8 патрульных кораблей класса "Кейп" Austal поставила Службе Таможни и Береговой охраны Австралии в течение 2013-2015 гг. В декабре 2015 года Austal заключила с Национальным банком Австралии контракт на поставку двух дополнительных катеров класса "Кейп", которые после поставки в 2016-2017 гг. были переданы в лизинг Министерству обороны Австралии с правом выкупа.

В мае 2020 года Минобороны Австралии подписало с подразделением Austal Australia контракт на строительство для ВМС Австралии по усовершенствованному проекту шести патрульных кораблей класса "Улучшенный Кейп". Стоимость заказа составляет около 324 млн. австр. долл. Церемония закладки киля головного корабля состоялась 24 июля 2020 года. Он был передан ВМС Австралии 23 марта 2022 года. Спуск на воду второго катера состоялся 5 марта 2022 года.

В апреле 2022 года премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что Министерство обороны страны заказало два дополнительных катера класса "Улучшенный Кейп". Стоимость заказа оценивается в 124 млн. австр. долл. Планируется, что все катера будут переданы ВМС Австралии до 2024 года.

58-метровые катера класса "Улучшенный Кейп" могут применяться для патрулирования исключительной экономической зоны, противодействия контрабанде, незаконной миграции, защиты рыболовных промыслов, охраны правопорядка, сбора информации и разведки, контроля экологической обстановки, защиты природных заповедников.

Усовершенствованный корабль отличается от базовой версии рядом модификаций, которые выполнены на основе опыта эксплуатации ранее поставленных катеров. Вместимость увеличена на 10 человек – до 32 человек, улучшены условия размещения экипажа.