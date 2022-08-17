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РИА Новости

"Росэлектроника" создала антенны для скоростного интернета в самолетах

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: © Фото : Rostec

"Росэлектроника" создала антенны для скоростного интернета в самолетах, поездах и кораблях

КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал отечественные антенны для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей, которые позволят обеспечить их высокоскоростным интернетом в любой точке России, системы пойдут в серию с 2023 года, сообщили в РИА Новости во вторник в компании.

"Росэлектроника" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" впервые представила линейку новейших антенных систем спутниковой связи для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей. Через находящиеся на орбите отечественные спутники оборудование позволит пассажирам транспорта пользоваться устойчивой высокоскоростной связью в любой точке России", - сказали в пресс-службе.

По данным компании, новые антенные системы интегрируются с мультимедийными комплексами и позволяют организовать видеоконференцсвязь, в том числе закрытую, IP-телефонию, постоянное высокоскоростное подключение к Интернету, прием спутникового телесигнала, а также обеспечить обмен мониторинговой информацией, необходимой для управления и контроля транспортным средством.

Разработчик оборудования концерн "Автоматика" (входит в "Росэлектронику") на форуме "Армия-2022" представляет три типа антенных комплексов: для самолетов, вертолетов и подвижных объектов.

Авиационный антенный комплекс предназначен для установки на пассажирских самолетах, таких как Superjet, Ту-214, МС-21. Система для подвижных объектов разработана для применения на автомобилях и поездах. В этом году оборудование успешно прошло натурные испытания на маршруте Москва-Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск.

Вертолетный антенный комплекс отличается компактностью и способностью работать через вращающийся винт вертолета. Оборудование может быть установлено на малых летательных аппаратах, в том числе беспилотных.

Как отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация "Росэлектроники") Сергей Сахненко, "серийное производство комплексов планируется развернуть в 2023 году, к нам уже обращаются заказчики".

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит 15-21 августа 2022 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

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Россия
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Ту-214
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