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РИА Новости

Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта

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Бронеавтомобиль "Ахмат" на форуме "Армия-2022"
Бронеавтомобиль "Ахмат" на форуме "Армия-2022".
Источник изображения: © РИА Новости

Замминистра обороны Криворучко: гособоронзаказ скорректировали с учетом боевого опыта

КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ скорректировало государственный оборонный заказ с учётом опыта боевого применения техники, возможностей промышленности и экономической ситуации в стране, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко перед подписанием и вручением госконтрактов на форуме "Армия-2022".

"Органами военного управления Министерства обороны Российской Федерации проведена большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом современной военно-политической обстановки, обеспечения потребности Вооруженных сил по закупке, ремонту и модернизации вооружения и военной техники и специальной техники", - сказал Криворучко.

По его словам, "проведение данной работы основано на результатах боевого применения вооружения и военной техники, с учетом текущих потребностей Министерства обороны, опыта организации боевой подготовки войск, а также возможностей отечественной промышленности и экономической ситуации в стране".

Замминистра добавил, что особое внимание при заключении госконтрактов уделено закупкам новой, самой современной техники и ремонту и модернизации уже находящийся на вооружении образцов.

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Минoбороны РФ
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Криворучко Алексей
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