Выступление бригадного генерала Али Абдоллахи на MCIS-2022

16 августа 2022 года в ходе десятой Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2022) с докладом на тему "Новый мировой порядок, основанный на многополярном мире и роль Исламской Республики Иран" выступил заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадный генерал Али Абдоллахи. Блог bmpd приводит текст его выступления.

(с) Mohammad Hassanzadeh

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Приветствую дорогих участников, уважаемых должностных лиц, Ваших Превосходительств, дам и господ, присутствующих на Десятой Московской международной конференции по безопасности, и вначале хотел бы выразить благодарность генералу армии Шойгу за приглашение на эту конференцию.

Господин Председатель, дамы и господа!

В этом году конференция проводится на очень серьезную и важную тему "Стабильность и мировая безопасность в свете многополярного мира". В прошлые годы на этом форуме мои коллеги говорили о предупреждениях и прогнозах опасности нынешнего мира. Каждый раз мы предупреждали, что односторонность и тоталитаризм Соединенных Штатов Америки еще больше подрывает безопасность в мире, и мы предупреждали, что политическая жизнь и национальная безопасность Соединенных Штатов Америки зависит от создания кризисов, войн и санкций. Мы предупреждали, что Соединенные Штаты Америки разворотили безопасность в регионах и странах, американцы торгуют безопасностью народов, и мы напоминали о том, что это очень плохая и опасная традиция, когда мы, как Исламская Республика Иран, более четырех десятилетий сталкиваемся с ее вредом, и мы отмечали, что и когда-то и другие страны столкнутся с вредом такой традиции. Мы неоднократно акцентировали внимание на несправедливом характере международной системы.

То, что сегодня мы видим на Украине, когда, к сожалению, гибнут тысячи военных и гражданских лиц, является продуктом обмана и мошенничества со стороны Соединенных Штатов Америки и их настойчивости на односторонности и сохранении гегемонии в мире. При этом НАТО используется в качестве одного из их инструментов и на этой арене, то есть на Украине, непомерная жажда НАТО, вхождение НАТО в зону безопасности Российской Федерации и невнимание со стороны Запада на предупреждения привели к этому кризису, и если сегодня это не происходит, и эта инициатива Российской Федерации не использовалась, возможно, в будущем это приведет к еще большим разрушительным последствиям в регионе и мире. Весь мир видит, что Соединенные Штаты Америки, продвигая глобальную гегемонию и безответственнее и тоталитарное поведение, поставили мир перед бездной больших кризисов.

Всем государствам, народам и попечителям международных организаций необходимо и дальше проявлять разумность, чтобы спасти мир от этой бездны падения.

Дамы и господа!

Одним из факторов сегодняшней мировой системы, созданной после Второй мировой войны, соответствующей условиям того времени и построенной на базисе силы, является разделение мира на великие державы и других: они себя называют мировым сообществом и его попечителем, однако на деле считаются не только теми, кто начал гонку вооружений массового уничтожения, но и являются фактором продолжения такой гонки вооружений. Наш многолетний опыт, особенно в диалогах, называемые переговорами по СВПД, которые мы вели, проявляя добрую волю, для ответа на безосновательные обвинения со стороны Запада, свидетельствует о ненасытности и безостановочности аппетита у Запада, потому что господство превратилось для Запада в поведение, как у больного человека, от которого невозможно избавиться. Конечно, мы, как и другие больные в мировом сообществе, имеем для лечения от него определенное средство - это религиозное учение о правде и Исламе, но при условии, если больной хочет лечиться! Возврат к божественным указаниям, являющимся тем же возвратом к чистой человеческой природе, открывает этот путь для исправления.

Уже есть опыт возврата иранским народом к религии на основе Исламской Революции и победы в ней. Эта народная революция сформировалась на основе, когда страна в течение нескольких столетий была ареной нападения со стороны эксплуататоров и высокомерных сил, когда ненависть к высокомерию и их вмешательству превратилась в доминирующий и общественный дискурс в стране, по этой причине независимость и свобода, наряду с религиозной властью, стали основными религиозными лозунгами, и по прошествии около половины века народ и режим Исламской Республики Иран привержены этому основному лозунгу и не только не отошли от него на один шаг назад, но и с каждым днем становятся все тверже в своей воле.

Мы благодарим Бога за то, что сегодня на этой конференции проявляется необходимость изменения существующей системы и необходимость движения в сторону мира, свободного от односторонности, в качестве темы для обсуждения между мыслителями, политиками и должностными лицами сферы обороны и безопасности.

Примерами упадка могущества Соединенных Штатов Америки, будучи примером высокомерия и великим сатаной, за много времени до этого было очевидным фактом для тех, кто имел проницательный взгляд, однако сегодня этот упадок проявляется в большей степени, многие мыслители достигли понимания причин такого упадка, сегодня этот упадок можно измерить и наблюдать.

Сегодня политика односторонности, диктата и дискриминации, проводимая Соединенными Штатами Америки, сковала всех для сохранения диктата и гегемонии Соединенных Штатов и системы однополярного мира. Для упрочения гегемонии и своего верховенства над миром они, используя медиаимперию и оружие санкций, благодаря непомерным затратам разведслужб внесли в свою рабочую повестку проект создания геополитической безопасности и геополитической манипуляции. В этом проекта они стремятся к манипулированию, вмешательству, навязыванию и перестановке страниц мирового порядка и примеров геополитики. Вмешательство в регионы, например в регион Западной Азии, осуществляется в рамках таких проектов, как продолжение продержки сионистской оккупации палестинских земель, формирование и управление террористической и такфиристской группировкой ИГИЛ, требующей создать халифат с целью дестабилизации геополитического сопротивления, и других многочисленных проектов. против этого серьезно и активно выступает Исламская Республика Иран, которая при сотрудничестве с некоторыми другими державами и региональными странами создает препятствия на пути таких проектов. Это является ясным посланием Исламской Республики Иран, которая не только не является безразличной к проектам врагов в области безопасности и на территориях вокруг нее, но и, проявляя свою волю ради национальных интересов и интересов угнетенных народов региона, никогда сомневается в самом пути. Амбициозное развитие НАТО на Восток, что стало основной причиной того, что сегодня происходит на Украине, Соединенные Штаты Америки и их союзники должны быть в ответе за причиненный вред народу Украины и даже России - все это является еще одним примером, которым можно охарактеризовать политику силы.

О том, что обещает сформировать новый порядок,

Среди народов и государств усиливается стремление к независимости и несогласие с системой силы, диктата и мирового высокомерия. Не пройдет много времени, как мир увидит возникновение и проявление процесса, который завершится большим референдумом, на котором будет принято "нет" гегемонии Соединенных Штатов Америки.

Три десятилетия тому назад Лидер Исламской Революции предвидел изменения в существовавшей мировой системе, он называл такие изменения вхождением мира в исторический поворот, который закончится формированием новой мировой системы, и сегодня всем это понятно. На этом основании мы убеждены в том, что мир находится в преддверии больших изменений, и новый мир сам нуждается в следующем:

Первое: партнерство всех стран для урегулирования глобальных проблем.

Второе: уверенность в том, что благодаря реальному и совместному решению проблем мир станет справедливее.

Третье: мир нуждается в справедливости, больше нет места качелям несправедливости и господству системы силы.

Четвертое: уважение к независимости и территориальной целостности стран является обязательным принципом.

Пятое: отказ от вмешательства и навязывания другим странам взглядов. Шестое: больше нет терпимости по отношению к высокомерным взглядам и волюнтаризму.

Исламская Республика Иран в свою очередь будет прилагать усилия, направленные на сопротивление политике силы и высокомерия и несправедливой мировой системе, с целью создания новой системы, основанной на справедливости и обеспечении благосостояния для народов мира, особенно в чувствительном регионе Западной Азии.

Ваши Превосходительства!

Оккупация священной земли Палестины, убийства и изгнание со своих земель народа этой страны оккупационным режимом Годса, по-прежнему, продолжается. Тайные такфиристские ячейки и террористические группировки в регионе Западной Азии все еще активны при поддержке американских разведслужб, они представляют большую угрозу для безопасности в регионе и препятствуют установлению мира, безопасности и полному восстановлению и возвращению спокойствия в регионе.

Исламская Республика Иран уверена в том, что проблемы региона необходимо решать путем диалога и понимания между странами региона, опираясь на принцип коллективной безопасности и принцип своей внешней политики на расширение отношений со всеми соседними странами, и протягивает им руку дружбы. Основываясь на этом принципе, мы делаем акцент на окончании кровопролития и убийств в течение многих лет невинного народа Йемена, на окончании оккупации и выводе иностранных наемников из этой страны путем межйеменского диалога при поддержке стран региона. Мы убеждены в том, что, как мы указывали ранее, островная безопасность является бессмысленной, и таким образом, могущество и прогресс стран также не могут быть островными. Поэтому, мы убеждены в том, чтобы у нас был сильный регион, а предпосылкой для этого является становление всех стран региона сильными и могущественными.

Уважаемый господин Председатель, дамы и господа!

Регион Западной Азии и происходящие в нем процессы, включая факторы, оказывают большое влияние на формирование новой мировой системы и многополярного мира, как это было в прошлые десятилетия.

Иранский народ со своей славной историей хранит горькую память об эксплуатации, агрессии, вмешательстве, оккупации и нарушении обещаний со стороны Запада; таким образом, ожидает от своих Вооруженных Сил и требует от нас повышать нашу оборонную мощь без страха перед кем-либо. И этот вопрос не только для нашей страны, но и для региона мы считаем полезным, однако, к сожалению, Запад в отношении оборонной мощи И.Р.Иран, используя двойные стандарты, декларирует мошеннические и неразумные взгляды. Мы с уверенностью говорим, что наша оборонная мощь не угрожает ни какому государству, и с этой точки зрения мы продолжим уверенно идти по этому пути по требованию нашего дорогого народа.

Этот регион из-за грабежа имущества у народов региона превратился склад и арсенал с оружием. Иранофобию мы считаем проявлением колониализма и высокомерия для незаконных целей и интересов Запада, особенно Соединенных Штатов Америки и сионизма. Американские приготовления в регионе, ярким свидетельством которых стал недавний визит Президента США, осуществляются с тем же колониальным и высокомерным взглядом, чтобы повлиять на региональные и мировые процессы. Конечно, многие круги оценивают это как неудачные. Возможно, вооружение региона и превращение его в опасный арсенал в экономических целях и интересах можно назвать единственным достижением этого визита. Визит Председателя Конгресса Соединенных Штатов Америки в Восточную Азию был проведен с тем, чтобы создать кризис и разжечь огонь в этом регионе.

В таких условиях ожидание бездействия и отсутствие обороны народа и нашей земли и наших интересов является непомерным ожиданием. Тогда как мы продолжим свои усилия, направленные на создание региона, свободного от ядерного оружия. Мы надеемся, что международная система и ответственные международные организации должны действовать в рамках своей ответственности, мы никогда не отступим от своих принципов и ценностей в противодействии оккупации и угнетению народов региона и мира. Необходимо положить конец восьмидесятилетней оккупации палестинских земель, подавлению угнетенного палестинского народа, превращению значительной части палестинского народа в беженцев и происки оккупационного сионистского режима. Народы региона, будучи свободными и независимыми сами должны принимать решения о своей судьбе. В итоге в регионе должен воцарится мир и спокойствие. Помимо того, что земли должны принадлежать народу Палестину, достижение народами Йемена и Афганистана мира и спокойствия также являются приоритетами для этого региона. Саудовская Аравия и Арабские Объединенные Эмираты должны официально признать законные права йеменского народа, а Талибан должен принять серьезные решения относительно формировании всеобъемлющего правительства с участием представителей всех этносов и конфессий в этой стране. Мир и полное спокойствие в Сирии и Ираке должны возвратиться в эти страны с сохранением их территориальной целостности и уважении всех стран.

Будучи частью Вооруженных Сил Исламской Республики Иран и соратником героического нашего мученика генерала Гасема Солеймани, заявляю, что мы ни на миг не отступимся от обеспечения безопасности иранского народа, сохранения независимости и территориальной целостности страны, несмотря на бред, который несет американский режим, сионистский режим и следующие за ними некоторые европейские государства и продолжим идти по пути своего права на укрепление обороны в рамках доктрины активного сдерживания и будем привержены своим убеждениям по поддержке угнетенных народов и решительной борьбы с терроризмом и высокомерием, то есть будем идти по тому пути, на котором стал мучеником дорогой военноначальник иранского народа.

В завершение снова благодарю генерала армии Шойгу, коллег и организаторов этой важной и плодотворной конференции и хочу выразить надежду на достижении на этом пути ожидаемых результатов в достижении глобальной безопасности.