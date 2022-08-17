Минобороны подписало контракт на поставку С-500

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали на форуме "Армия-2022" контракт на поставку в войска новейшей системы ПВО С-500 – об этом объявили во время церемонии во вторник.

"Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500", - сказал диктор.

Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и заместитель гендиректора "Алмаз-Антея" Виталий Нескодоров.

С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.

Как отмечал в апреле глава гендиректор "Алмаз-Антея" Ян Новиков, система ПВО уже запущена в серийное производство. В июле стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу вручил Новикову "Золотую звезду" Героя России.