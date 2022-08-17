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ТАСС

В СВР заявили, что Запад планирует раздел части Украины

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Герб Службы внешней разведки России
Герб Службы внешней разведки России.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Кураторы уже почти списали со счетов действующие киевские власти, подчеркнул генерал-полковник Службы внешней разведки Владимир Матвеев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Западные кураторы уже почти списали со счетов действующие киевские власти и разрабатывают планы по разделу и оккупации части украинских земель. Об этом заявил во вторник генерал-полковник Службы внешней разведки (СВР) РФ Владимир Матвеев на X Московской конференции по международной безопасности.

"Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его [киевский режим] со счетов и во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации, по крайней мере, части украинских земель. В действительности на кону находится гораздо большее, чем Украина: для Вашингтона и его союзников речь идет о судьбе колониальной системы господства над миром", - отметил он.

Матвеев подчеркнул, что Запад, "оспаривая естественные законные права России на обеспечение национальной безопасности", не беспокоится о "судьбе киевского режима". 

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Россия
США
Украина
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