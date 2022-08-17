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ТАСС

ОСК и ПСБ заключили соглашение о сотрудничестве на форуме "Армия-2022"

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Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве. Архивное фото
Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Соглашение было подписано в рамках конгресса "Диверсификация ОПК"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Промсвязьбанк (ПСБ) заключили соглашение о сотрудничестве в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2022", которое расширит взаимодействие в рамках банковского обслуживания и зарплатного проекта. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе ОСК.

Соглашение было подписано в рамках конгресса "Диверсификация ОПК". "Соглашением предусмотрено расширение взаимодействия между банком и корпорацией в рамках банковского обслуживания и зарплатного проекта, в частности улучшены условия по зарплатному тарифу, а также запланирован выпуск банковских карт с индивидуальным дизайном и символикой Объединенной судостроительной корпорации", - отмечается в сообщении ОСК.

В ходе церемонии подписания соглашения председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко заявил, что судостроение, как и любая высокотехнологичная отрасль, остро нуждается в квалифицированных специалистах. "Уверен, что партнерские проекты ОСК и ПСБ - реализация программы по строительству жилых домов и специальный зарплатный проект - станут дополнительной мотивацией для специалистов предприятий корпорации, помогут им в самореализации в ОСК", - подчеркнул он.

По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, новое соглашение будет способствовать повышению мотивации сотрудников и финансовой устойчивости корпорации. "ПСБ как опорный банк российского ОПК предоставляет комплексные предложения для финансового сопровождения деятельности предприятий оборонного комплекса, в том числе в области зарплатного обслуживания, - отметил он. - Для компаний, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию, банк разработал зарплатный проект с широким набором опций, учитывающий специфику кадровых задач корпорации".

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
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