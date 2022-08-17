Гендиректору УВЗ вручили госконтракты на поставку танков Т-90М и ремонт Т-80БВ

Гендиректору АО "103-й бронетанковый ремонтный завод" Вадиму Сарданову был вручен госконтракт на капитальный ремонт боевой машины пехоты БМП-2 с модернизацией

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Генеральному директору "Уралвагонзавода" (УВЗ) Александру Потапову вручили государственные контракты на поставку танков Т-90М, а также на капитальный ремонт танков Т-80БВ во вторник на форуме "Армия-2022".

"Вручаются государственные контракты на изготовление и поставку танков Т-90М, на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-80БВ", - объявили во время церемонии.

Также гендиректору акционерного общества "103-й бронетанковый ремонтный завод" Вадиму Сарданову был вручен госконтракт на капитальный ремонт боевой машины пехоты БМП-2 с модернизацией.