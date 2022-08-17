Войти
ТАСС

Гендиректору УВЗ вручили госконтракты на поставку танков Т-90М и ремонт Т-80БВ

954
0
+2
Танк Т-90М "Прорыв
Танк Т-90М "Прорыв.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Гендиректору АО "103-й бронетанковый ремонтный завод" Вадиму Сарданову был вручен госконтракт на капитальный ремонт боевой машины пехоты БМП-2 с модернизацией

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Генеральному директору "Уралвагонзавода" (УВЗ) Александру Потапову вручили государственные контракты на поставку танков Т-90М, а также на капитальный ремонт танков Т-80БВ во вторник на форуме "Армия-2022".

"Вручаются государственные контракты на изготовление и поставку танков Т-90М, на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-80БВ", - объявили во время церемонии.

Также гендиректору акционерного общества "103-й бронетанковый ремонтный завод" Вадиму Сарданову был вручен госконтракт на капитальный ремонт боевой машины пехоты БМП-2 с модернизацией. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-2
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Похожие новости
18.08.2022
На форуме "Армия-2022" подписаны 7 и вручены 29 госконтрактов с 26 предприятиями ОПК
26.10.2020
«Басурманин» встает в строй
21.08.2019
"Армату" ждет долгая дорога
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
14.07.2008
Выставки мирового уровня
05.01.2007
В серию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 22:46
  • 19
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:33
  • 6
Россия нарастит производство Ту-214
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу
  • 17.08 22:17
  • 4
ОАК предложила Минобороны двухместный вариант многоцелевого истребителя Су-57
  • 17.08 21:21
  • 30378
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 12:42
  • 16
Лучисто-игристое оружие России
  • 17.08 10:40
  • 1
Шойгу заявил о развенчании мифа о супероружии Запада
  • 17.08 05:08
  • 2
Атомную подлодку "Арктур" оснастят новым оружием, сообщило КБ "Рубин"
  • 17.08 01:17
  • 2
Российскую БМП «Манул» разработают с учетом опыта спецоперации
  • 17.08 01:11
  • 1
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 16.08 19:30
  • 2
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 19:01
  • 3
Путин: российские вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги
  • 16.08 15:23
  • 0
Ядерный терроризм – новая тактика ведения войны киевским режимом
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ