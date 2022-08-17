В Генштабе заявили, что Россия открыта для взаимодействия со всеми странами АТР

События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Россия не стремится к созданию новых разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом во вторник заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Виктор Познихир на пленарном заседании "Региональные аспекты глобальной безопасности: Азиатско-Тихоокеанский регион" на X Московской конференции по международной безопасности.

"Мы не собираемся по примеру Вашингтона создавать в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые разделительные линии. Учения проводим в строгом соответствии с международным правом", - сказал он.

Уровень террористической угрозы в АТР в ближайшей перспективе сохранится высоким, заявил Познихир.

"В ближайшей перспективе уровень террористической угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе сохранится высоким, при этом расширение масштабов деятельности экстремистских группировок создает реальные предпосылки для обострения ситуации", - сказал он.

Россия открыта для взаимодействия со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона, заявили в Генштабе ВС РФ.

Конфронтационная политика США в отношении РФ и КНР будет способствовать росту кризисного потенциала в регионах мира, включая АТР.