Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении

Шойгу обсудил с министром обороны Армении Папикяном ситуацию в Нагорном Карабахе

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник провел переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном в рамках X Московской конференции по международной безопасности, в ходе которых обсудил вопросы деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"У нас есть что обсудить, есть вопросы традиционные, касающиеся нашего военно-технического и военного сотрудничества. И, конечно, вопросы, связанные с деятельностью нашего миротворческого контингента, который выполняет задачи в Нагорном Карабахе. Мы по-прежнему уверены так же, как и вы, что главным стабилизирующим фактором является режим прекращения огня на всей линии соприкосновения", - заявил глава российского военного ведомства в ходе переговоров.

Шойгу также поблагодарил коллегу из Армении за возможность принять участие в открытии Армейских международных игр и Международного военно-технического форума "Армия-2022", а также в работе на Московской конференции по международной безопасности.

В свою очередь Сурен Папикян отметил, что сегодняшняя встреча является уже второй с начала года, что показывает высокий уровень двустороннего армяно-российского союзнического взаимодействия.

"Эта встреча для нас очень важна. Мы высоко ценим достигнутый уровень армяно-российского взаимодействия, а также роль российского присутствия на Южном Кавказе", - сказал глава Минобороны Армении.

X Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2022) открылась сегодня в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в парке "Патриот". В форуме принимают участие более 700 делегатов из более чем 70 стран всех регионов мира. Свое участие в конференции подтвердили министры обороны 35 стран как очно, так и по видео-конференц-связи, а также восемь начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны. Кроме того, в работе конференции принимают участие представители шести международных организаций.