Войти
РИА Новости

Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении

765
0
-1
Министр обороны России Сергей Шойгу проводит рабочее совещание с руководством ведомства
Министр обороны России Сергей Шойгу проводит рабочее совещание с руководством ведомства.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу обсудил с министром обороны Армении Папикяном ситуацию в Нагорном Карабахе

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник провел переговоры с министром обороны Армении Суреном Папикяном в рамках X Московской конференции по международной безопасности, в ходе которых обсудил вопросы деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"У нас есть что обсудить, есть вопросы традиционные, касающиеся нашего военно-технического и военного сотрудничества. И, конечно, вопросы, связанные с деятельностью нашего миротворческого контингента, который выполняет задачи в Нагорном Карабахе. Мы по-прежнему уверены так же, как и вы, что главным стабилизирующим фактором является режим прекращения огня на всей линии соприкосновения", - заявил глава российского военного ведомства в ходе переговоров.

Шойгу также поблагодарил коллегу из Армении за возможность принять участие в открытии Армейских международных игр и Международного военно-технического форума "Армия-2022", а также в работе на Московской конференции по международной безопасности.

В свою очередь Сурен Папикян отметил, что сегодняшняя встреча является уже второй с начала года, что показывает высокий уровень двустороннего армяно-российского союзнического взаимодействия.

"Эта встреча для нас очень важна. Мы высоко ценим достигнутый уровень армяно-российского взаимодействия, а также роль российского присутствия на Южном Кавказе", - сказал глава Минобороны Армении.

X Московская конференция по международной безопасности (MCIS-2022) открылась сегодня в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в парке "Патриот". В форуме принимают участие более 700 делегатов из более чем 70 стран всех регионов мира. Свое участие в конференции подтвердили министры обороны 35 стран как очно, так и по видео-конференц-связи, а также восемь начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны. Кроме того, в работе конференции принимают участие представители шести международных организаций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
07.12.2020
В декабре военные получат 100 тысяч доз вакцины от коронавируса
07.12.2020
Министр обороны России провел тематическое селекторное совещание
16.11.2020
"Тосочки", "Шмели" и роботы-разведчики. Чем вооружаются военные химики России
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
14.08.2018
Как прошли международные военные игры АрМИ-2018
03.08.2016
Министр обороны РФ присутствует на открытии Армейских международных игр в Казахстане
04.08.2014
Танки на низком старте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 22:46
  • 19
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:33
  • 6
Россия нарастит производство Ту-214
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу
  • 17.08 22:17
  • 4
ОАК предложила Минобороны двухместный вариант многоцелевого истребителя Су-57
  • 17.08 21:21
  • 30378
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 12:42
  • 16
Лучисто-игристое оружие России
  • 17.08 10:40
  • 1
Шойгу заявил о развенчании мифа о супероружии Запада
  • 17.08 05:08
  • 2
Атомную подлодку "Арктур" оснастят новым оружием, сообщило КБ "Рубин"
  • 17.08 01:17
  • 2
Российскую БМП «Манул» разработают с учетом опыта спецоперации
  • 17.08 01:11
  • 1
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 16.08 19:30
  • 2
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 19:01
  • 3
Путин: российские вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги
  • 16.08 15:23
  • 0
Ядерный терроризм – новая тактика ведения войны киевским режимом
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ