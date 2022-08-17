Начальник ГУИР Минобороны России рассказал о прошедших и предстоящих мероприятиях МВТФ "Армия-2022"

ЦАМТО, 16 августа. Начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук 16 августа на брифинге для журналистов подвел итоги первого дня работы МВТФ "Армия-2022".

"Участие в первом дне Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2022" приняли более 75,5 тыс. представителей оборонно-промышленного комплекса, ученых, разработчиков и испытателей новейших образцов вооружения, представителей государственного заказчика и военных экспертов. Состав участников и гостей свидетельствует о растущем интересе к выставке, как на российском, так и на международном уровне", – заявил начальник ГУИР Минобороны России, выступая перед представителями российских и иностранных СМИ.

Уникальной особенностью 2022 года явилось одновременное проведение на площадках форума сразу нескольких крупных международных мероприятий: Армейских международных игр, 10-й Московской конференции по международной безопасности, Первого Международного антифашистского конгресса, Третьего международного пожарно-спасательного конгресса, организованного МЧС России.

В торжественной церемонии открытия форума "Армия-2022" приняли участие представители делегаций оборонных ведомств 80 иностранных государств, в том числе: 19 государств на уровне главы оборонного ведомства, 12 – на уровне начальника генерального штаба, 25 – на уровне заместителя министра обороны, 11 – на уровне экспертов, 38 – на уровне представителей иностранных посольств.

А.Осадчук отметил, что официальные подтверждения об участии в мероприятиях форума иностранных делегаций продолжают поступать. Если накануне форума такие подтверждения поступили от 72 государств, то по состоянию на 15 августа их количество достигло 87.

В первый день работы Форума организованы и проведены двусторонние встречи заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с представителями военных ведомств Брунея, Бангладеш и Венесуэлы.

Кроме того, по линии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации проведены двусторонние встречи с делегациями Армении, Белоруссии, Бурунди, Ирана и Уганды.

Начальник ГУИР Минобороны России также рассказал журналистам о том, что на площадке форума "Армия-2022" продукцию военного и двойного назначения в этом году представили 32 компании и организации из 6 стран – Белоруссии, Индии, Ирана, Таиланда, Турции и Китая.

Гости и участники Форума приняли участие в пленарном заседании под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, осмотрели экспозицию форума, приняли участие в торжественной церемонии открытия Форума и Армейских международных игр-2022.

Для иностранных делегаций был организован динамический показ образцов вооружения и военной техники. Кроме того, участники МВТФ "Армия-2022" посетили второй заезд первого дивизиона "Танкового биатлона".

Особый интерес специалисты иностранных государств проявили к выставочным экспозициям Госкорпорации "Роскосмос", Концерна "Калашников", АО "Вертолеты России", АО "Концерн "Созвездие", Концерна ВКО "Алмаз-Антей, Объединенной авиастроительной корпорации, АО "Рособоронэкспорт" и национальных экспозиций Белоруссии, Китая и Ирана.

А.Осадчук напомнил, что в нынешнем году в научно-деловую программу Форума включены 340 научно-деловых мероприятий. При этом доминирующей тематикой в этом году являются технологии искусственного интеллекта и диверсификация оборонно-промышленного комплекса.

"В первый день форума было проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие 1242 человека, в том числе руководители центральных органов военного управления Минобороны России, депутаты Государственной Думы и Федерального Собрания Российской Федерации, генеральные директора предприятий оборонно-промышленного комплекса России, представители бизнес-сообщества и финансового сектора", – отметил А.Осадчук.

Он также сообщил, что по данным официального аудита Форума в статической экспозиции принимают участие 1497 предприятий и организаций, которыми представлены более 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

По словам начальника ГУИР Минобороны России, центром притяжения специалистов и экспертов явилась специализированная экспозиция перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, на которой представлены дистанционно управляемые боевые модули и образцы бронетанковой техники. В их числе 57-мм боевые модули "Эпоха" и "Кинжал", 30-мм боевые модули "Бумеранг-БМ" и "Тайфун-ВДВ-БМ", БМП Б-19 с боевым модулем "Эпоха", БМП Б -11 "Курганец-25", БМП-3 с боевым модулем "Кинжал" и другие.

Также особым интересом участников форума пользуется экспозиция технологий искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий; экспозиция лучших разработок Военного технополиса "ЭРА", научных рот, научно-исследовательских и образовательных организаций Министерства обороны, а также перспективные разработки вооружения военной и специальной техники, образцы высокотехнологичной продукции двойного назначения.

В своем выступлении А.Осадчук проинформировал журналистов о мероприятиях форума, спланированных на сегодня, 16 августа.

В числе главных событий второго дня форума – открытие X Московской конференции по Международной безопасности с участием глав военных ведомств, представителей экспертного сообщества из разных государств, а также представителей международных организаций.

Начнет свою работу с пленарного заседания конгресс "Диверсификация ОПК" под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и с участием заместителя министра обороны Российской Федерации Алексея Криворучко.

Для иностранных и российских специалистов на полигоне Алабино пройдет демонстрация огневых и ходовых возможностей вооружения, военной и специальной техники. Формат мероприятия предполагает последовательную презентацию с демонстрацией огневых возможностей новейших образцов техники Сухопутных войск и ВДВ.

На аэродроме Кубинка в программе динамического показа примут участие авиационные группы высшего пилотажа "Русские Витязи", "Стрижи" и "Беркуты", самолеты дальней авиации, а также будет выполнен одиночный пилотаж самолета Як-130.

В рамках динамической программы запланирована демонстрация возможностей 38 образцов ВВСТ из наличия Минобороны России.

Гости форума получат возможность посетить объекты парка "Патриот": учебно-тренажерные комплексы Вооруженных Сил, объекты многофункционального огневого центра, объекты центра военно-тактических игр и многие другие, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.