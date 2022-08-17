Lockheed Martin поставит ВВС США новую партию КР JASSM-ER

ЦАМТО, 16 августа. Минобороны США объявило о заключении командованием ВВС США с Lockheed Martin дополнительного контракта на переоборудование 40 крылатых ракет AGM-158B к версии увеличенной дальности AGM-158B-2 JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile – Extended Range).

Контракт, стоимость которого составила 18,179 млн. долл., является реализацией 19-го опциона (Lot-19) к базовому соглашению. В рамках соглашения подрядчик также поставит для ВВС США дополнительные инструменты и оборудование. Работы будут выполнены на предприятии в Орландо (шт.Флорида) к 30 января 2025 года.

AGM-158B-2 JASSM-ER обладает высокой унификацией с базовой версией AGM-158A JASSM (70% аппаратных средств и 90% программного обеспечения) и отличается турбовентиляторным двигателем F107-WR-105 Williams International, обеспечивающим увеличение дальности полета в 2,5 раза – до 925 км. Серийное производство JASSM-ER было одобрено в 2014 году.

На текущий момент КР JASSM-ER интегрирована в состав вооружения бомбардировщика B1-B, истребителя F-15E, ведутся работы по ее интеграции на борт истребителей F-16C/D и стратегического бомбардировщика B-52H.