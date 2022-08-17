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ЦАМТО

"Алмаз-Антей" заявил о готовности восстановить аэродромы в Донбассе

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Стела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

ЦАМТО, 16 августа. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" готов принять участие в восстановлении аэродромов Донбасса, первым может стать аэродром Мариуполя.

Об этом, как передает "РИА Новости" сообщил заместитель генерального директора концерна Дмитрий Савицкий на форуме "Армия-2022".

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей", который является единственным поставщиком оборудования и системным интегратором аэронавигационной системы Российской Федерации, готов принять участие в восстановлении систем и средств организации воздушного движения, а также средств метеорологического, радиотехнического оборудования и связи на аэродромах гражданской авиации и аэродромах совместного базирования Донецкой и Луганской народных республик", – сказал Д.Савицкий.

По его словам, первым таким объектом может стать аэродром Мариуполя, отмечает агентство.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
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