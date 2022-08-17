Мантуров назвал разбор самолетов на запчасти мировой практикой

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Разбор самолетов на запчасти - это международная практика, а не выдумка российской авиации, сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках сессии на форуме "Армия-2022".

На прошлой неделе агентство Рейтер со ссылками на источники сообщало, что российские авиакомпании, в частности "Аэрофлот", начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить другие свои лайнеры запчастями, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.

"То, что вы сказали по перестановке (запчастей - ред.), на самом деле это выдумка не нашей российской авиации, которая эксплуатирует технику, это мировая практика для того, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов. Пока запчасти приходят, если есть возможность использовать - не хочу говорить слово каннибализм - с другого летательного аппарата для того, чтобы обеспечить выполнение оперативно рейса, то такая практика всегда имела место быть. Как я хочу еще раз повторить - это не российская практика, а международная", - прокомментировал тему Мантуров.

Он также подчеркнул, что самолеты российских авиакомпаний обслуживаются с соблюдением всех требований безопасности.

"Никто не предполагал, что будут приняты извне решения по запрету на использование иностранной продукции, которую так нам сильно предлагали, если не сказать навязывали все эти 30 лет. И наши авиакомпании просто привыкли приобретать иностранную технику: и Boeing, и Airbus, которая в одночасье оказалась кем-то, по чьему-то решению запрещена к эксплуатации. Мы, конечно, нашли способ и возможность и продолжаем эксплуатировать, как мы с вами видим - граждане Российской Федерации летают на этой технике, она безопасна, эксплуатируется, обслуживается", - добавил вице-премьер, глава Минпромторга.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.