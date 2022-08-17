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США разожгли конфликт на Украине, чтобы держать Москву за горло

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Владимир Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве
Владимир Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Киеве.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Пресс-служба Офиса президента Украины

США — "инициатор" украинского кризиса

США являются главным инициатором конфликта на Украине, пишет "Чжунго цзюньван". Чтобы поддерживать свою гегемонию, Вашингтон превратил Киев в рычаг для сдерживания России и контроля над Европой.

Се Линьлинь (谢彬彬)

Украинский кризис вспыхнул не в одночасье. Его зарождение проходило постепенно. Этот кризис является результатом совокупного действия различных факторов, а также эскалацией накопившихся за долгие годы трений, однако Соединенные Штаты все равно не смогут избежать обвинений в качестве главного "инициатора" этого конфликта.

Наиболее непосредственной причиной конфликта между Россией и Украиной является продолжающееся расширение НАТО во главе с Соединенными Штатами на восток, игнорирование законных опасений России по вопросам безопасности и неоднократное оспаривание стратегических результатов действий Москвы. Благодаря своему особому географическому положению и своей исторической и культурной схожести с Россией, Украина превратилась в мощную "руку" Америки для сдерживания России, и контролирование Киева равносильно хватке за "горло". Если Украина полностью интегрируется в западный лагерь, это станет прямой угрозой геополитической безопасности России, с чем она никогда не согласится. Россия долгие годы добивалась от НАТО юридических гарантий не расширяться на восток, но эти требования всегда игнорировались Альянсом во главе с Америкой. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия уже 30 лет пытается договориться о нерасширении НАТО на восток, но ее обманывают, давят и шантажируют.

Цель, по которой Соединенные Штаты способствуют постоянной экспансии НАТО на восток, заключается не только в том, чтобы подавить Россию, но и в том, чтобы сохранить свою глобальную гегемонию. Во время холодной войны Штаты продолжали преувеличивать угрозу безопасности со стороны Советского Союза для Западной Европы, чтобы поддерживать страх многих западноевропейских стран и собрать их под крылом американского "Большого брата". С окончанием холодной войны США было необходимо найти нового врага для оправдания существования НАТО, и основное бремя легко на наследницу СССР — Россию. Возглавляя непрерывное расширение НАТО на восток и осуществляя "цветные революции" на российской периферии, Соединенные Штаты не только продолжали раздражать российские "нервы безопасности", но и использовали контрмеры Москвы как предлог для объединения своих союзников и введения санкций против нее, углубления противостояния России и Европы, а затем и усиления зависимости Европы от Америки. Соединенные Штаты не хотят видеть единую, стабильную и независимую Европу, потому что это приведет к тому, что Вашингтон утратит господство в европейских делах. Использование ситуации на Украине для создания "контролируемой нестабильности" соответствует гегемонистским целям США — контролировать Европу и подавить Россию. На протяжении всей истории гегемонии США создание "управляемых беспорядков" в различных регионах мира было одним из их "волшебных инструментов" для продвижения собственного глобального превосходства. Этот ход мыслей ясно виден из траектории их войн в Ираке, Афганистане и Сирии.

С приходом к власти администрации Джо Байдена Белый дом усилил поддержку Украины. С конца прошлого года, когда обострился конфликт между Россией и Украиной, США не стремились ослабить напряженность. Предложения по безопасности, выдвинутые Россией, по-прежнему игнорировались США и НАТО, а новые Минские соглашения оказались совершенно неэффективны. Всевозможные действия Америки, способствующие росту напряженности и раздуванию пламени, в конечном итоге привели к эскалации.

Украинский кризис — это результат того, что американское правительство продолжало "подбрасывать дрова в костер", и это также конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии. Хотя Соединенные Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество. Как недавно написал в статье профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер, США игнорируют российскую "красную линию" и рассматривают Украину как западную крепость на границе с Россией, и поэтому Запад, особенно Соединенные Штаты, несут главную ответственность за конфликт.

Кризис в Украине еще раз показал миру, что гегемония США является главным "спусковым крючком" войн во многих частях мира и самым большим "источником беспорядков" на планете. Только когда Соединенные Штаты откажутся от мифа о гегемонии и одержимости геополитической конкуренцией, мир сможет увидеть свет в конце тоннеля и надежду на подлинный мир.

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