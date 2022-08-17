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РИА Новости

Шойгу заявил о срыве планов Запада изолировать Россию

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Министр обороны России Сергей Шойгу проводит рабочее совещание с руководством ведомства
Министр обороны России Сергей Шойгу проводит рабочее совещание с руководством ведомства.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу: участие иностранцев в конференции в Москве говорит о срыве плана изолировать Россию

КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Участие иностранных делегаций в Московской конференции по безопасности подтверждает, что планы Запада по изоляции России потерпели крах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Несмотря на попытки США и НАТО в очередной раз изолировать Россию, ваше участие в форуме служит зримым подтверждением того, что эти планы потерпели крах. Мы ценим вашу поддержку", - сказал он на открытии конференции.

В конференции примут участие свыше 700 делегатов из более чем 70 стран, сообщало ранее Минобороны.

Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Минобороны России.

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