Шойгу заявил о срыве планов Запада изолировать Россию

Шойгу: участие иностранцев в конференции в Москве говорит о срыве плана изолировать Россию

КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Участие иностранных делегаций в Московской конференции по безопасности подтверждает, что планы Запада по изоляции России потерпели крах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Несмотря на попытки США и НАТО в очередной раз изолировать Россию, ваше участие в форуме служит зримым подтверждением того, что эти планы потерпели крах. Мы ценим вашу поддержку", - сказал он на открытии конференции.

В конференции примут участие свыше 700 делегатов из более чем 70 стран, сообщало ранее Минобороны.

Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Минобороны России.