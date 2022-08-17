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Военное обозрение

Некоторые последствия взрыва на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма

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Источник изображения: topwar.ru

Взрывы на площадке временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в районе Майского в Джанкойском районе Крыма повредили железную дорогу. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.

В результате сразу двух пожаров на электроподстанции и складе временного хранения боеприпасов в Джанкойском районе республики Крым, поврежден участок железной дороги, движение поездов приостановлено. Властями республики принято решение останавливать все пассажирские поезда, следующие на полуостров с материка, на станции Владиславовка, откуда доставлять пассажиров автобусами до места назначения.

Из зоны возможного поражения эвакуировано порядка двух тысяч человек, это жители поселков Азовское и Майское, их временно разместили в соседних селах. В самих поселках имеются повреждения домов. Как пояснил Аксенов, все восстановительные работы будут проведены за счет резервного фонда республики.

На данный момент известно о двух пострадавших, один из которых госпитализирован, второму помощь оказана амбулаторно.

В настоящее время в районе населенного пункта Майское слышатся одиночные взрывы, оцепление не снято. В Минобороны предпринимают меры по тушению пожара и выяснению причины возгорания.

Шестнадцатого августа около 06:15 мск (...) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей

- говорится в сообщении военного ведомства.

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