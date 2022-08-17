ОАК предложила Минобороны двухместный вариант многоцелевого истребителя Су-57

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Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 может получить двухместную версию, переговоры между ОАК и Минобороны о создании новой модификации самолета находятся в активной фазе. Об этом сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Объединенная авиастроительная корпорация предложила Минобороны двухместный вариант многоцелевого истребителя Су-57, где второй пилот отвечал бы за применение вооружения, в том числе и взаимодействие с различными беспилотниками. Переговоры с военными находятся в активной фазе, но окончательного решения пока не принято.

Мы в активной фазе взаимодействия с заказчиком. Существенным преимуществом двухместной версии Су-57 могут быть новые тактические возможности при действиях с БЛА различного назначения, что позволяет получить синергетический эффект при выполнении специальных задач

- приводит ТАСС слова главы ОСК.

О том, что Су-57 может получить двухместную кабину, сообщалось еще в 2020 году, но тогда речь шла об интересе к данному варианту иностранного заказчика, хотя не исключалось, что и российское Минобороны обратит на него внимание. В прошлом году глава ОСК сообщил о начале работ по созданию сразу нескольких версий истребителя, включая двухместную. Других подробностей пока нет.

Как ранее сообщалось, ВКС РФ до конца 2024 года получат на вооружение 22 истребителя пятого поколения СУ-57. Всего до 2027 года Минобороны получит 76 самолетов, изготовлением которых занимается КнААЗ в рамках контракта, заключенного в 2019 году. На Су-57 должны быть перевооружены три авиационных полка. Первый серийный истребитель был получен в декабре 2020 года.