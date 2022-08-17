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Военное обозрение

ОАК предложила Минобороны двухместный вариант многоцелевого истребителя Су-57

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Источник изображения: topwar.ru

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 может получить двухместную версию, переговоры между ОАК и Минобороны о создании новой модификации самолета находятся в активной фазе. Об этом сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Объединенная авиастроительная корпорация предложила Минобороны двухместный вариант многоцелевого истребителя Су-57, где второй пилот отвечал бы за применение вооружения, в том числе и взаимодействие с различными беспилотниками. Переговоры с военными находятся в активной фазе, но окончательного решения пока не принято.

Мы в активной фазе взаимодействия с заказчиком. Существенным преимуществом двухместной версии Су-57 могут быть новые тактические возможности при действиях с БЛА различного назначения, что позволяет получить синергетический эффект при выполнении специальных задач

- приводит ТАСС слова главы ОСК.

О том, что Су-57 может получить двухместную кабину, сообщалось еще в 2020 году, но тогда речь шла об интересе к данному варианту иностранного заказчика, хотя не исключалось, что и российское Минобороны обратит на него внимание. В прошлом году глава ОСК сообщил о начале работ по созданию сразу нескольких версий истребителя, включая двухместную. Других подробностей пока нет.

Как ранее сообщалось, ВКС РФ до конца 2024 года получат на вооружение 22 истребителя пятого поколения СУ-57. Всего до 2027 года Минобороны получит 76 самолетов, изготовлением которых занимается КнААЗ в рамках контракта, заключенного в 2019 году. На Су-57 должны быть перевооружены три авиационных полка. Первый серийный истребитель был получен в декабре 2020 года.

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Страны
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Продукция
ПАК ФА
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БПЛА
Истребитель 5 поколения
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4 комментария
№1
17.08.2022 04:17
Цитата, q
Всего до 2027 года Минобороны получит 76 самолетов,

из трёх полковых комплектов следовало бы закупить два полка одноместных Су-57, а один полк на двухместных Су-57.
С 28г ВКС должны закупать по одному полковому комплекту Су-57 что бы до 35г получить 10 полков Су-57 (240 ед.)
К тому времени им будут противостоять тысячи истребителей 5 поколения.
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№2
17.08.2022 05:03
Это то что ранее хотели индусы (FGFA). ОАК походу продвигает вариант с тем же прицелом.
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№3
17.08.2022 19:50
Цитата, штурм сообщ. №1
К тому времени им будут противостоять тысячи истребителей 5 поколения.

..., которые к тому времени будут СОВЕРШЕННО  бесполезны по причине радаров нового поколения (РОФАР). :)
Оружие делается для того, чтобы быть полезным и действенным СЕЙЧАС и на ближнюю перспективу (15-20 лет). А что дальше - ?
А сейчас и этих 15-20 лет нет.
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№4
17.08.2022 22:17
Цитата, ID: 20279 сообщ. №3
А сейчас и этих 15-20 лет нет.

с 2015г были и деньги и время...

Время бездарно профукали, а деньги вывезли в западные банки и откровенно прос**ли....
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