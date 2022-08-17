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РИА Новости

Шойгу заявил о выполнении Женевских конвенций российскими ВС на Украине

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Российские военные в Херсоне
Российские военные в Херсоне.
Источник изображения: © AP Photo

Шойгу: Женевские конвенции были и остаются в центре внимания российских командиров

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Соблюдение Женевских конвенций было и остается в центре внимания российских командиров всех уровней, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Отдельно хотел бы остановиться на гуманитарных аспектах специальной военной операции. Соблюдение Женевских конвенций по правилам ведения войны всегда были и остаются в центре внимания командиров всех уровней. С начала операции были изданы соответствующие приказы, закрепляющие порядок действия военнослужащих в отношении мирного населения и военнопленных противника", - сказал Шойгу.

На освобожденных от националистов территориях российские военнослужащие активно участвуют в доставке гуманитарной помощи, восстановлении инфраструктуры и поддержании правопорядка, отметил министр обороны, так было в Сирии, в Нагорном Карабахе, так происходит и на Донбассе, отметил Шойгу.

По гуманитарным вопросам налажено продуктивное взаимодействие с ООН и Международным Комитетом Красного Креста, добавил министр.

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Россия
Сирия
Украина
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Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Шойгу Сергей
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