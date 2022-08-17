ЦКБ "Рубин" разработало проект электрической подлодки "Амур е600"

КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Центральное конструкторское бюро "Рубин" разработало проект новейшей полностью электрической подводной лодки "Амур е600" водоизмещением всего 600 тонн и подводной автономностью до 17 суток за счет применения литий-ионных аккумуляторных батарей, сообщил РИА Новости во вторник представитель ЦКБ "Рубин".

Этот проект представлен на форуме "Армия-2022". Действующие подлодки проекта 677 "Лада" (экспортное название "Амур") являются дизель-электрическими.

"Полностью электрическая малая лодка водоизмещением около 600 тонн демонстрируется ЦКБ "Рубин" на выставке "Армия-2022". Проект корабля однокорпусной архитектуры относится к семейству "Амур" и получил название "Амур е600". В отличие от других лодок семейства, главным источником энергии в новом проекте является литий-ионная аккумуляторная батарея большой емкости, ее дополняет лишь небольшой резервный дизель-генератор. Основные достоинства проекта - компактные размеры и высокая подводная автономность: на скорости в 4 узла лодка может находиться под водой 14-17 суток, что соответствует непрерывной подводной автономности гораздо более крупных лодок с воздухонезависимыми энергетическими установками", - сказал представитель "Рубина".

Он также сообщил, что дальность плавания составляет около 1500 миль. В проекте применен целый ряд решений, направленных на минимизацию расхода энергии, самое заметное из них - отсутствие ограждения выдвижных устройств (ОВУ), отказ от него снижает мощность, расходуемую на ход.